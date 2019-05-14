Лидер Сербии считает нынешнее сотрудничество с НАТО оптимальным. Бомбардировки — не прощены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит вступления страны в НАТО. По его словам, сербский народ до сих пор не простил агрессию со стороны альянса.

Вучич напомнил, что страна участвует в проекте НАТО «Партнерство ради мира» и считает этот формат сотрудничества оптимальным, так как он не мешает диалогу с Россией, Китаем и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главной гарантией безопасности сербов в Косове и Метохии Белград считает KFOR (Международные силы для Косова под командованием НАТО), отметил президент. Поэтому, как пишет ТАСС, Сербия старается поддерживать хорошие отношения с военным блоком, но вступать в него не намерена.

«Мы не думаем, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО, потому что нас бомбили и мы не хотим сделать то же самое с другими странами», — пояснил Вучич.

По инф. rosbalt.ru

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