Леонид Якубович почти 30 лет ведет шоу "Поле чудес". Поклонники телепрограммы каждую пятницу стремятся к телевизору "на встречу" со своим любимым Якубовичем. В интервью передаче "Абонент доступен" на радио Baltcom ведущий "Поля чудес" раскрыл некоторые секреты популярной передачи.

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По признанию Якубовича, как только на съемках "Поля чудес" раздается команда "мотор", он мгновенно включается в процесс и "сразу получает от этого удовольствие". По его словам, если он перестанет получать от своей работы удовольствие, то телезрители сразу по его глазам определят - ему перестало нравиться, надоело.



Леонид Якубович не понимает, как "Поле чудес" пользуется популярностью у людей уже 29 лет. По словам Якубовича, иногда родители очень хотят, чтобы их ребенок показал на съемках какой-нибудь номер, а малыш стесняется, зажимается. Тогда ведущий лично разговаривает с ребенком, просит показать номер только ему. Как правило, ему удается раскрепостить детей, и они выходят на сцену.



Также Якубович поведал, что съемка одной программы идет более двух часов, и в процессе бывает много душевных историй. Но в эфире "Поле чудес" идет только час, поэтому много интересных моментов остается за кадром.



Интересно, что сам Леонид Якубович ни разу не смотрел "Поле чудес" по телевизору. Но как ему это удалось, популярный ведущий так и не объяснил, переведя беседу на другие темы.

По инф. argumenti.ru

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