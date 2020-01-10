Леонардо Ди Каприо на отдыхе помог спасти тонущего человека

Леонардо Ди Каприо во время отдыха на яхте в Карибском море принял участие в спасении утопающего. Экипаж судна помог спасти человека, у которого шанс выжить был «один на миллиард».

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Отмечается, что капитан яхты, на которой отдыхал Ди Каприо, получил сигнал о том, что за борт круизного лайнера упал 24-летний житель Франции. Актёр дал свое согласие изменить курс судна, чтобы принять участие в поисках мужчины.



Обнаружить тонущего человека удалось уже перед наступлением темноты – к тому времени он пробыл в воде порядка 11 часов. По словам капитана судна, спасти утопающего был «один шанс на миллиард».

По инф. argumenti.ru

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