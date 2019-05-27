Латвию в Европарламенте будут представлять русскоязычные депутаты

В Латвии лидером выборов в Европарламент стала партия «Новое Единство», получившая 26,24% голосов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия страны.

На втором месте оказалась партия «Согласие», получившая голоса 17,45% избирателей, третье место занимает объединение «Тевземей ун Бривибай» — 16,4%.

Русский союз Латвии получил 6,24% голосов.

В Европарламент от партии «Новое Единство» проходят Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от партии «Согласие» — Нил Ушаков, Андрис Америкс («Честь служить Риге/«Согласие»), от Русского союза Латвии — Татьяна Жданок. Кроме того, депутатами Европарламента становятся также Роберт Зиле, Даце Мелбарде, Ивар Иябс.

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В новом составе Европарламента представители фракций евроскептиков и националистов в совокупности могут получить 113 кресел. В предыдущем составе их было 78.

Такие данные следуют из уточненной оценки распределения кресел, опубликованной Европарламентом, передает РИА Новости.

Как считают аналитики ЕП, альянс вице-премьера Италии Маттео Сальвини, в который входят евроскептики из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может рассчитывать на 57 кресел, а сторонники Brexit из «Европы свободы и прямой демократии» предположительно получат 56 мандатов. В настоящее время неизвестно, сформируют ли эти силы единую группу.

Депутаты фракции «Европейских консерваторов и реформистов» получат 60 мандатов вместо прежних 76, ведущая в ЕС «Европейская народная партия» — 178 мандатов, социал-демократы — 147, а «зеленые» — 70.

В целом же, явка на этих выборах в ЕП превысила 50% и стала рекордной за последние годы. Это говорит о том, что в Европе происходят бурные и неоднозначные процессы - и люди не хотят оставаться от них в стороне.

По инф. rosbalt.ru

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