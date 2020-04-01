Ксения Собчак считает, что уже переболела коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.

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Как отметила телеведущая, болезнь проходила очень тяжело — она не могла подняться с постели.

— Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота, — рассказала Собчак. При этом врачи поставили диагноз «атипичная пневмония».

По словам телеведущей, после заболевания у неё возникли осложнения. В частности — потеря голоса, с которой удалось справиться лишь с помощью специалиста-фониатра.

По инф. rosbalt.ru

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