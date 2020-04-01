Ксения Собчак считает, что уже переболела коронавирусом

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.
Совсем недавно Лолита встретила нового возлюбленного. Состоятельный бизнесмен сумел осчастливить певицу, в чём она сама не раз признавалась. Однако же показаться на публике вместе с избранником артистка не хочет, да и скрепить союз узами брака совсем не торопится.
На Кубани построят новую 119-километровую трассу по направлению к Крымскому мосту от Краснодара до Керчи. Дорога будет четырехполосной, скоростной и пройдет в обход населенных пунктов, позволив обеспечить быстрое сообщение между городами Кубани и Крымом.
Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.
Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской стала ярким примером идеального союза, которым восхищались многие современники артистов. Долгие 35 лет они оставались верны друг другу в обычной жизни и на сцене, и лишь смерть певца положила конец этой красивой истории.
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.
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