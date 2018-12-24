ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Крупной суммы лишила старушку "внучатая племянница"
По инф. rosbalt.ru   
24 Декабря 2018 г.
Изменить размер шрифта

bad

В полицию Петербурга обратилась 77-летняя женщина, ставшая жертвой мошенницы. Пенсионерка дишилась крупной суммы денег, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Несколько дней назад у дома 21 на проспекте Косыгина к петербурженке подошла некая девушка и представилась ее внучатой племянницей из Смоленской области. Она попросила у пенсионерки деньги на покупку лекарств для ее тяжелобольной матери. Пожилая женщина сходила в банк, сняла 180 тыс. рублей и отдала мошеннице.

Проводится проверка.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 