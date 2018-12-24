Крупной суммы лишила старушку "внучатая племянница"

В полицию Петербурга обратилась 77-летняя женщина, ставшая жертвой мошенницы. Пенсионерка дишилась крупной суммы денег, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Несколько дней назад у дома 21 на проспекте Косыгина к петербурженке подошла некая девушка и представилась ее внучатой племянницей из Смоленской области. Она попросила у пенсионерки деньги на покупку лекарств для ее тяжелобольной матери. Пожилая женщина сходила в банк, сняла 180 тыс. рублей и отдала мошеннице.

Проводится проверка.

По инф. rosbalt.ru

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