Крымская столица попала "под обстрел": град — с куриное яйцо!

В крымской столице выпал особо крупный град. По словам симферопольцев, не меньше куриного яйца.

Под «бомбардировки» попали транспортные средства.

О пострадавших от стихии людях, к счастью, не сообщается.

А вот и камни с неба. Град сегодня в пос. Грэсовский под Симферополем. pic.twitter.com/WwhkPuGF58 — Рустем Адагамов (@adagamov) 5 июня 2019 г.

По инф. rosbalt.ru

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