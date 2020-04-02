Кот Натальи Гулькиной заболел коронавирусом

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
- Он стал резко полнеть, оказалось, что в его легких вырабатывалась жидкость, и он стал просто раздуваться. Я помчалась в ветеринарную клинику, мы сдали все анализы, врач сказал, что у кота коронавирус. Соответственно, все остальные коты от него также подхватили эту болезнь, - поделилась певица.
Она добавила, что коронавирус не передается человеку от кошек, поэтому её здоровью ничего не угрожает.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом забелели практически все оставшиеся в живых родственники.
На Горьковском автомобильном заводе заявили, что в 2020 году будут восстановлены заброшенные машины из секретного ангара. Найдены прототипы были на территории завода, который находится в Нижнем Новгороде. Отправятся отреставрированные автомобили в музей ГАЗ.
Полиция Новокузнецка завела административное дело против 33-летней местной жительницы за распространение фейковой информации. На своей старание в соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.
Закрытый на карантин город Лландидно на северо-западе Уэльса в Великобритании атаковали дикие козлы. Животные заполонили улицы — они ощипывают растения в садах и клумбах, гуляют, где хотят. Происходит это по всему миру. Например, в Индии на городские магистрали вышли циветты.
64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время. Напомним, Россия отправила в Италию больше десятка самолетов с врачами и медтехникой.
За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух лет лишения свободы. Производители туалетной бумаги возглавили список «Форбс». Пассажиры автобуса вздохнули спокойно, когда закашлявшийся попутчик объяснил, что у него туберкулёз. Словом, пандемия пандемией, карантин карантином, а День смеха пропустить нельзя. Гость на удалении – Александр Демидов, актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
Сотрудники следственного комитета по Москве начали проверять высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм. Священнослужитель называл гражданских жен «бесплатными проститутками».
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.
Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
Затронувшие всю нашу планету тревожные события не отменили теплых человеческих отношений. Не для всех, но для многих из нас эти дни стали поводом вырваться из ежедневной круговерти, собраться вместе и ощутить в полной мере, как мы необходимы друг другу, как важна для нас жизнь близкого человека. Давайте дарить подарки своим родным и любимым, не дожидаясь торжественных дат! Ведь нынешние треволнения закончатся, а душевное тепло и поддержка останутся с нами – хотелось бы верить, что навсегда.
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