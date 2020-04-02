Кот Натальи Гулькиной заболел коронавирусом

Певица Наталья Гулькина призналась, что её кот заболел коронавирусом и заразил других домашних питомцев. На лечение пушистого друга звезда потратит 300 тысяч рублей.

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- Он стал резко полнеть, оказалось, что в его легких вырабатывалась жидкость, и он стал просто раздуваться. Я помчалась в ветеринарную клинику, мы сдали все анализы, врач сказал, что у кота коронавирус. Соответственно, все остальные коты от него также подхватили эту болезнь, - поделилась певица.

Она добавила, что коронавирус не передается человеку от кошек, поэтому её здоровью ничего не угрожает.

По инф. argumenti.ru

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