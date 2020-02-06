В салоне холодно, вместо туалета — ведро. Россияне рассказали, как их эвакуировали из Уханя

Российских туристов из Китая вывозили военными самолетами. В салоне было холодно, одеяла не дали, а вместо туалета поставили ведро, рассказала одна из эвакуированных туристок в социальных сетях.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам девушки, людям в течение 13 часов пришлось пребывать в ужасных условиях: на борту был мороз, но одеяла никто не выдавал. «В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», — рассказала девушка. «Вместо туалета было ведро обычное, без смыва, и сверху палатка», — уточнила она же. По ее словам, в полете постоянно мерили температуру и меняли маски. Более того, всех предупредили, что если кто-то простынет, то попадет в инфекционное отделение.

Только во время двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ, когда СМИ взяли у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете есть. После этого их раздали пассажирам, добавила туристка.

Когда же самолет приземлился в аэропорту Тюмени, выпускать начали не сразу, пришлось долго ждать. «Выпускали по одному, выдавая средства дезинфекции», — рассказали эвакуированные. Людей разместили в реабилитационном центре Тюменской области. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что вокруг него центра выстроят два периметра ограждения и выставят охрану Росгвардии.

По словам Поповой, у оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса есть условия для соблюдения режима, имеется дезинфекционная камера. Также поставлены телевизоры и закуплены игрушки для семей с детьми. Карантин продлится две недели.

По последним данным, в Китае число скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 563 человек. Заражение подтверждено у 28018 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет здравоохранения КНР.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ