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«Матовое стекло»: медики разглядывают следы поражения коронавирусом
По инф. "Российской газеты"   
03 Февраля 2020 г.
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В интернете появились снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом. Они были сделаны при помощи компьютерной томографии.

В интернете появились снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом

Как пишет журнал Radiology, пациенткой является 33-летняя женщина, госпитализированная в китайском городе Ланьчжоу. Она рассказала, что работала в Ухани, который является эпицентром распространения коронавируса.

В материале отмечается, что женщина поступила в больницу с повышенной до 39 градусов температурой.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV", - говорится в публикации.

При этом демонстрируются два снимка легких пациентки. На первом показаны множественные помутнения, создающие эффект матового стекла. Второй снимок был сделан три дня спустя. Он показывает, что болезнь прогрессирует, а область "матового стекла" расширяется.

Между тем в интернете появились первые снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа и запечатлевшие процесс размножения коронавируса в клетке.

в интернете появились первые снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа и запечатлевшие процесс размножения коронавируса в клетке

Напомним о последних событиях, связанных со зловещей угрозой:

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