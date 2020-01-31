Китайский коронавирус добрался до России: выявлены первые зараженные

В России выявили двоих первых больных новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие — граждане Китая.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, вернутся на родину до 4 февраля.

С конца прошлого года в Китае возник новый опасный коронавирус, который передается от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последней информации, в КНР подтверждено 9 тыс. 692 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 213 человек, вылечили 171.

Заражения регистрируются и в других странах мира.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке. Это одна из мер для нераспространения нового коронавируса.

Роспотребнадзор начал проверять на коронавирус всех прилетающих в РФ из Китая, приостанавливается железнодорожное сообщение с Китаем, решается вопрос о приостановке авиасообщения.

Тема новой заразы волнует сейчас население всех стран, ведь эпидемия может охватить всю планету:

По инф. rosbalt.ru

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