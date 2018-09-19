В память о маме

В сентябре нашей маме, Диане Петровне Тененбаум (Водневой), исполнилось бы 85 лет. В 1955 году она окончила Иркутский медицинский институт. И почти сорок лет проработала врачом-гинекологом на севере Красноярского края, в Енисейске.

Сколько жизней она спасла, скольким людям помогла явиться на свет! В ночь, в дождь и в снег всегда шла на срочные вызовы. Летала на вертолётах санитарной авиации в отдаленные посёлки. Сколько новорождённых девочек назвали в честь неё Дианами. И этот маленький рассказ – частичка памяти о нашей маме.

«Как нас с тобою серый кот в санках на месяц увезёт...»

Он смотрел изумрудными глазами на белый снег за окном, на пробегающих мимо людей. И на лицах прохожих, увидевших пушистого «ангелочка», появлялась умильная улыбка. «Пушок» – нежно звали его в семье.

«Вот паразит!» – восклицала через некоторое время моя воспитанная невестка Наташа, обнаружив оборванные шторы и загубленные цветы.

«Мама!» – визжал маленький сын. Кот гонялся за ним по квартире и бил лапой. «Да что это такое?» – возмущался мой брат Костя, когда на него совершался прыжок с высоты.

В результате брат с женой сдались. Решено было «осчастливить» родителей. И в доме поселился «барон». Вскоре он вышел на улицу. И после нескольких боёв стал первым «парнем», то бишь котом, в округе. Пушок редко мяукал. Обычно он молча смотрел на родителей и стучал хвостом по полу. Или демонстративно прохаживался перед ними.

– Не тряси хвостом! – ворчала мама. Накормленный, он тут же нырял на белоснежную мамину кровать, и приходилось с боем выгонять ею оттуда.

Я периодически навещала родных. И Наташа стала обучать меня, как мыть Пушка.

«Поставь в ванной три тазика: с порошком, тёплой и холодной водой. Как он придёт, пока не опомнился, хватай и прополаскивай». Я подумала и решила посоветоваться с мамой. Мама аж вскрикнула: «И не думай даже!» И я поняла, что мама кота всё-таки «простирнула».

Когда же Пушка ругали, он крепко-крепко зажмуривал изумрудные глазища. Так, что они превращались в маленькие щёлочки. И делал вид, что речь не о нём. За это я прозвала кота «китайским мандарином». «Мандаринами» в феодальном Китае называли хитрых чиновников. Часто зимним днём он ждал на улице, когда мама придёт с работы. И дымчато-серый кот бежал навстречу женщине в дымчато-серой шубке.

А между тем росли внуки, старели родители, мужал Пушок. Приехав в очередной раз зимой, я обнаружила, что «мандарин» повадился в три часа ночи обходить свои «владения». Пытались его в ванной запирать –бесполезно. И старик-отец ночью шёл открывать коту дверь подъезда.

Я решила прекратить это безобразие и поздно вечером выставила кота на улицу. Просыпаюсь ночью от шума. По улице ходят мои родители и зовут: «Пуша! Пушок!». Мне же и попало, что Пушок замёрзнет. Весной он надолго исчезал, и родители звонили по знакомым, не видели ли они нашего котика. После возвращения его уж точно приходилось «стирать».

Но шло время. Кот старел. А в дом пришла беда: увезли в больницу папу, тяжело заболела мама. Пушок ненадолго выходил на улицу. И теперь уже соседи открывали ему дверь. Чаще он тихо лежал на стуле у маминой постели, зажмурив глаза.

– Ничего, Пушок, прорвёмся! – говорила мама.

... Однажды вечером я спустилась к Енисею. Я прощалась с рекой, понимая, что вряд ли уже когда-нибудь приеду в городок у берега, с которым так много было связано в жизни. У дома на лавочке меня ждал Пушок. «Ну что. Пуша, ты теперь за старшего в доме». А старый кот жмурился и тёрся о мои руки. Он тоже всё понимал. Вскоре соседка обнаружила кота в палисаднике. Свою последнюю высоту Пушок уже не взял.

А потом.... Потом было горе, боль от которого не затихает никогда. Не стало родителей. И только память остается нам в утешение...

С тех пор прошло много лет. Я больше не езжу в городок Енисейск, где меня когда-то любили и ждали. Но иногда метельным зимним днем, мне кажется, что из облака морозного воздуха выскочит вдруг серый кот и побежит навстречу сероглазой женщине. Они будут подниматься по лестнице. И я открываю им дверь...

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