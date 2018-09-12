Где жить безопаснее?

Откровения русского эмигранта, который в течение 17 лет был «копом» в США.

В чём различия полиции России и Америки? Как понять – хорошо защищены граждане нашей страны или категорически плохо? Как сравнить реалии своей страны так, чтобы условия этого сравнения не привели нас к неправильным выводам? Наилучшим способом будет всесторонний опыт и изучение различных точек зрения со всех сторон. А что может быть лучше, чем рассказ человека с русским менталитетом, но при этом порядка 20 лет лично проработавшего в правоохранительных органах США?

Рассказывает Михаил

«Сейчас я на Родине, но в последние 17 лет работал в полицейском департаменте Окленда (Калифорния). Этот город долгое время неофициально считался «криминальной столицей» Америки, а когда я переезжал туда, у нас как раз шли «лихие» 90-е, одним словом, сравнивая, я могу многое вам рассказать...»

«Рост преступности в США растёт все последние годы. Так, если по началу именно Окленд был наиболее неблагополучным городом, то с годами его начали теснить Сент-Луис, Детройт, и так далее... В некотором смысле это даже иронично, поскольку Окленд изначально называли Бруклином, но потом, подумав, решили, что «бруклинов» не должно быть два, переименовали в Окленд. Переименовать-то переименовали, но как у нас обычно говорят – «как корабль назван, так он и поплывет», вот и приплыл город к той же самой печальной «славе», что была и у Бруклина. Ну а сегодня таких городов в Америке – очень много, экономическая ситуация ухудшается, и жестокость на улицах растет...»

Первое впечатление об Америке

«Для меня решение стать полицейским зародилось еще в России. В начале 90-х я как раз посмотрел фильм «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и загорелся мечтой. В 1992 году, вместе с другом устроился в местный РОВД на подработку, делали там разные контрольные закупки, но в штате не были, поэтому на работу полиции это было похоже не очень. Скажем так, вместо того чтобы гнаться за нарушителями, гнались за нами. Время такое было, что у бандитов ресурсов было больше, чем у нас. Конечно, для пацанов и это было интересно – лишний адреналин в крови, да и всё лучше, чем без дела шляться. Помню даже, как нам в институте семь месяцев стипендию не платили, а потом выплатили разом, и хватило её ровно на одну пачку сигарет и поездку в метро (смеётся). В общем, когда родителям подвернулся шанс уехать в США, они согласились. Меня спросили, мол, ты как? Ну а я ответил – судя по кино, у них там, похоже, здорово. Пропаганда-то работала... В общем, приехали мы в город Лос-Анджелес и обалдели. Но не от того, как там всё классно, а от того, что город в руинах. Как раз закончились крупнейшие уличные беспорядки, пол-города сожгли, работы нет, жара дикая, зимой вообще начались наводнения, экстремальные дожди. Вот так стоишь на улице, по щиколотку воды, это на тротуаре, и думаешь – какого хр..на я здесь делаю? Дома с гор съезжают, всё ж деревянное, в общем, всё нормально – выбор сделал правильный (смеётся). Особенно было весело, когда все компании оттуда убежали и работы не стало вообще. Через короткое время случились землетрясения. Потом неожиданно, спустя несколько лет, я получил приглашение на экзамен в полицейскую академию Окленда. Ну думаю – шанс. А там ещё и расписано всё – как будто в лотерею выиграл. 600 миль ехал, приезжаю и вижу картину: стоит большое квадратное здание и вокруг него 2 раза «обмотана» очередь из людей, т. е. несколько тысяч кандидатов. И это только, чтоб зайти взять первый тест.

С тех пор я окончательно понял, что США – это такая страна, которая лучше всех в мире умеет себя рекламировать, и пока ты наблюдаешь за этим со стороны, в ней всё выглядит прекрасно. Но как только сталкиваешься с настоящей реальностью, тут же понимаешь, что под ширмой голливудской Америки скрывается совершенно другая страна.

А так ли плохо было в России? Даже тогда, в 90-е... Мне эта мысль в голову приходила очень часто... Но на тот момент мне уже было 27 лет, шел 1999 год, а из России особо хороших новостей как-то не приходило, поэтому я решил попытаться.

В общем, взял бланк, посмотрел и понял – для человека российского образования вещь элементарная. Выполнил задачи, сдал и ушёл. Потом уже забывать про это начал, как вдруг через месяц приходит бумага: вы сдали, приезжайте на физический тест. Еле-еле себя уговорил опять поехать, но разве для нас 100 вёрст – крюк? В общем, дали мне полицейскую «развесовку» – ремень с симуляцией тяжёлого пистолета, дубинки, и указали на полосу препятствий. Ты должен бегать между столбиками, бежать по доскам, махнуть через препятствие. Потом пролезть в окно, подняться по ступенькам, схватить здоровую куклу весом около 90–95 кг. Её нужно поднять за подмышки, оттащить, закинуть на такую небольшую стопку ящиков, как будто ты поднимаешь кого-то. И в конце железная палка с пружиной в центре, её нужно выжать и держать сколько-то там секунд, не помню. Ну, то есть если ты нормальный крепкий мужик, ничего сложного в этом не будет. Хотя всё это на время. В общей сложности процесс приёма на работу занял около года, и, кстати, там во время анкет тебя спрашивают, дрался ли ты когда-нибудь? Ну, а я-то из России, из Самары, мы дрались, ну я и написал. А потом оказалось, что именно из-за этого чуть не пролетел с работой. Мол, по американским понятиям это можно расценить как «жестокость»... Потом был тест психолога, ну и понеслось...

Карьера

Меня приняли, хотя кандидатов оказалось порядка 5000. Отобрали всего 30 человек. Честно говоря, я не знаю, кем были остальные четыре с лишним тысячи, раз умудрились завалить такие тесты, но так или иначе я оказался не в числе их. В 90-е годы профессия полицейского в США считалась достаточно престижной. Именно поэтому 5000 человек пришло, набрали 30, из них закончат академию 25 в лучшем случае, потом полевые испытания, там ещё отсев людей, и вот остается из этих 5000 двадцать. Всё серьёзно. Но так было раньше. Сейчас уже берут всех подряд. Тут хочу оговориться об одном серьёзном отличии США от России – это децентрализация. Каждый город в Америке – это свое маленькое царство, а штат – вообще отдельная страна. Поэтому всё зависит от конкретного начальства. Доходит до того, что, если ты из Окленда переходишь на работу в Сан-Леандро (а для этого нужно просто перейти через улицу), ты всё начинаешь с самого начала. Мол, другой город – другое начальство и шеф полиции. У всех разные контракты, у всех разные зарплаты, у всех разные формы, машины, правила и даже радиопереговоры ведутся на разных частотах.

В этой связи нет никакой единой Америки, это как средневековая Европа – куча баронов и феодалов, которые временно объединены.

Коррупция

Коррупция в США безусловно есть, и в масштабе она больше, чем в России, просто форма у неё совершенно другая. Я не говорю про лоббистов, просто посмотрите на полицию. Зачем вам брать взятку у автолюбителя, рискуя ради 100–200 долларов массой благ? Во-первых, по сравнению с вашей зарплатой – это ни о чём. Во-вторых, вы сами слышали из моего рассказа, насколько сложен процесс приёма на работу. В-третьих – вы дорожите своими страховками, льготами и так далее. В-четвертых, если вы вылетите с работы, вас завалит снежный ком невыплаченных кредитов, и вы пропащий человек. Ну и, наконец, в-пятых – репутация. В полиции США это работает очень строго – если вас поймали на вранье начальству в одном департаменте, значит всё – вы больше не устроитесь никуда в стране. То есть на низовом уровне мало коррупции, но чем выше вы поднимаетесь, тем её больше, и тем серьёзнее масштаб и глубина проблем.

Люди

На работу меня с ходу не взяли. Сказали «мы позвоним» и пропали на 4 месяца. Поэтому знакомство с другими полицейскими у меня началось позже. Я к тому времени уже нашёл работу, перевёз жену и ребёнка к родителям, и вдруг звонок – вас ещё интересует работа в Окленде? А я думаю, ну ё-моё, я уже в Лос-Анжелесе, теперь снова в Окленд, но подумал, что не зря же столько сил положил, поэтому сел и поехал. Приехал на место, а мне говорят – вы понимаете, что ваш класс уже учится, а следующий набор будет только через 4 месяца. Я спрашиваю, как же так, мне же позвонили? А они говорят – да, но сложилась такая ситуация, ошибка... Я думаю, ну ясно. Сказки всё это, про то, что в России у нас вечная бюрократия, а в США – рай. Да тут ещё хуже! Уже собрался уходить, как женщина меня останавливает и спрашивает, а не хотели бы вы пока поработать здесь, в этом здании? Я говорю, а сколько платите? Она назвала сумму, и оказалось, что это втрое выше, чем я получал в Лос-Анжелесе. Я согласился, снял квартиру, перевёз жену, и 4 месяца пролетели. И вот, прихожу уже на основную работу, мне говорят – это ваш офицер, он будет вашим начальством. А там парень такой, бывший военный из ВВС, злобный, его все боятся, а я рад: как раз для пацана из России это было самое то. Он всё прямо говорил, я даже его как-то спросил, а он случайно не русский? (смеётся) Американцы его из-за это страшно боялись, мол, не улыбается, серьёзный, ведёт себя как мужик, а вот мы быстро поладили. Ну, думаю, если есть такие люди, то не всё в США так плохо...

Но вдруг оказалось, что это было редкое исключение из правил, а настоящее знакомство с настоящими американцами я испытал в учебке. Ну, казалось бы, чего вы жалуетесь? 5 дней в неделю вы просто ходите на занятия, как в университете, с 8 утра до 16:30. Но нет, «коренные» американцы воспринимали это как мучение над личностью. Как будто это тяжело. А вот когда стало действительно потяжелее – в «неделю ада», так в академиях называют дополнительных 2 дня (субботу и воскресенье) второй недели, они и вовсе сникли. В этот период вас доводят до изнеможения физическими занятиями – кроссами, прессом, бегом, перетаскиванием партнёров и так далее, но ничего сверхъестественного в этом нет, в российской армии вы это делаете 365 дней в году, а в то время это были 2 года. А тут какие-то два дня... Но на следующий день я увидел, что 6 человек не пришли на службу. Просто не явились и всё. Это меня удивило. Вы столько там старались, столько времени потратили, и вдруг на тебя слегка надавили – и ты ушёл. Тут, конечно, русский и американский менталитеты очень сильно разнятся, и преимущество явно не в сторону США.

Кстати, я повсеместно встречал в Америке сообщества граждан, выступающих за право повсеместного ношения оружия. То есть по всей стране. Они говорили – только так можно получить порядок, ибо все будут знать, что у тебя тоже есть весомый ответ. Но вот что я по этому поводу скажу – неплохо изучив менталитет американцев, я уверен, будет ситуация ровно противоположная. Будет то, что было в США в 19 веке, т. е. начнётся дикий отстрел. Потому что у людей там сидит в голове мысль – что оружие это такая палочка-выручалочка и, если она есть, ей надо воспользоваться. Мол, она компенсирует ваши психологические и физические слабости. Но, во-первых, оружие само по себе никого не убивает, т. е. если просто раздать, оно на улицу само не выйдет, а вот люди с учётом повального приема наркотиков и психотропных лекарств в США дел натворят столько, что мало не покажется. Но и обратная ситуация с полным запретом – тоже не выход. В Чикаго, где купить пистолет гражданину просто нереально – творится самый худший беспредел. В людей стреляют, как в овец, режут, насилуют, убивают, и они не могут защититься. А в других штатах, где оружие разрешено, всё более спокойно с нападениями, но зато сами люди, выпив или приняв что-либо, начинают нападать на других. То есть менять нужно менталитет, а не вопрос оружия. В России оружие запрещено, но на улицах, в отличие от США, никто не стреляет. По-моему, это отличный пример.

Алкоголь

Про Россию вечно говорят, как про страну, где люди пьют много. Но вот вам пример – в США повсеместно курят марихуану. А если совместить её хотя бы с малой долей алкоголя – эффект будет тот же, что и от крепких спиртных напитков. То есть формально литров спирта на душу населения по статистике больше в России, но по факту число буйствующих на почве того или иного «опьянения» гораздо больше в США.

Порядок

Отвечу так... Как-то раз я летел самолётом из Лос-Анджелеса и в аэропорту приобрёл книжку, в которой глава латиноамериканской мотобанды «Монголы» описывал свою настоящую юность и отрочество. Жизнь в США в 60-е годы. И вот я читал это и думал, жизнь в Америке в то время представляла из себя сплошную гражданскую войну, а весь мир убеждали, что это в СССР жить плохо. То же самое сегодня рассказывают про Россию. Удивительно, насколько Америка научилась рассказывают о себе на экспорт то, чего в реальности не существует. Либо приписывать себе только лучшие стороны, полностью скрывая плохие. При этом именно Россия сумела навести в стране порядок в далеко не благополучные для этого 2000-е, а Америка, имея всё возможное, до сих не смогла...»

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