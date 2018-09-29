Смертельная болезнь принудила ветерана распродать своё имущество: на собственные достойные похороны

Уилли Дэвис из американского города Браунстаун умирает от страшного заболевания: плоскоклеточная карцинома в последней стадии. В безвыходной ситуации ветеран хотел найти средства на погребение рядом с местом, где похоронены его родители. Но такое желание может стоить недешёво: на это придётся потратить около 15 тысяч долларов.

Такой суммы у Дэвиса нет, так что он решил попытаться продать своё имущество. Надеясь на то, что прохожим приглянется что-то из его вещей, пожилой мужчина выставлял нажитое добро в свой двор, передаёт агентство WJAC.

Но один из покупателей оказался даже добрее, чем мог ожидать умирающий ветеран. Дэвида Данклбергера так впечатлила его история, что он незамедлительно рассказал об этом своему другу, и они вместе решили попытаться как-то помочь Уилли в непростой ситуации.

Решением стала интернет-площадка по сбору средств на сайте GoFundMe. Люди в сети охотно отозвались на просьбу о помощи и пожертвовали на похороны Дэвиса около 28 тысяч долларов за месяц. Данклбергер с другом рассчитывают собрать в общем счёте 40 тысяч долларов для ветерана.

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