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В Таиланде загрипповала королева-мать
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2018 г.
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gradusnik

Королева-мать Таиланда Сирикит заболела гриппом. Царственную особу пришлось госпитализировать.

sirikit 14

86-летняя женщина жаловалась на кашель и температуру.

Медики назначили королеве курс лечения, она пока остается в больнице, пишет The Nation.

По инф. rosbalt.ru

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