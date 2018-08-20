В Таиланде загрипповала королева-мать

Королева-мать Таиланда Сирикит заболела гриппом. Царственную особу пришлось госпитализировать.

86-летняя женщина жаловалась на кашель и температуру.

Медики назначили королеве курс лечения, она пока остается в больнице, пишет The Nation.

По инф. rosbalt.ru

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