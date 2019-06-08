Католики будут читать «Отче наш» по-новому

Молитва «Отче наш» теперь будет произноситься по-другому (в рамках католической ветви христианства). Обновленный вариант одобрил папа римский Франциск, пишет газета Avvenire.

Понтифик одобрил итальянский перевод «Отче наш» с латыни. Так, теперь вместо фразы «не введи нас во искушение» нужно произносить «не оставь нас искушению».

Тем временем в Русской православной церкви что-либо менять в тексте молитвы отказались. Там заявили, что примеру Римско-католической церкви следовать не собираются, а сам текст молитвы, используемый РПЦ, не содержит неточностей.

По инф. rosbalt.ru

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