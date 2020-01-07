Катание на «ватрушке» закончилось для омички трагедией

В Омске 45-летняя женщина погибла из-за травмы головы, полученной во время катания на «ватрушке». (Дорогие читатели, предупредите своих детей и внуков о том, что тюбы не так безобидны. как кажутся! Пусть эта история послужит им примером. - прим. МГ.)

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Как сообщили в СК РФ, накануне женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе в Советском парке культуры и отдыха и во время спуска ударилась головой о бетонный фонарный столб. В понедельник она скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи призывают к осторожности при катании на «ватрушке»: тюбинг во время спуска стремительно набирает скорость и становится неуправляемым, а покинуть его в случае угрозы столкновения с препятствием практически невозможно.

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По инф. rosbalt.ru

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