Касается не только автовладельцев: цены на "горючку" поползли вверх!

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 27 мая по 2 июня 2019 года повысились на 0,4% к предыдущему отчетному периоду после роста на 0,2% неделей ранее, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Напомним людям, "далеким от руля и автозаправок": рост цен на "горючку" - касается не только водителей. В экономике все взаимосвязано - и подорожавший сегодня бензин аукнется ростом цен на продукты завтра (ведь новые издержки заложат в цену аграрии и производители "пищевки"), также вполне может дорожать общественный транспорт... И так — по цепочке, как обычно.

Росстат отмечает, что к 3 июня средняя потребительская стоимость 1 литра бензина подскочила на 18 копеек до 44,27 рубля, в сравнении с данными на 27 мая.

При этом ведомство указывает, что в среднем по стране стоимость бензина АИ-92 выросла к 3 июня на 20 копеек до 41,97 рубля. Цена бензина марки АИ-95 поднялась на 19 копеек до 45,30 рубля. Бензин марки АИ-98 подорожал на 7 копеек до 50,91 рубля.

Литр дизельного топлива на 3 июня в среднем стоил 46,04 рубля — по сравнению с данными на 27 мая его цена выросла на 4 копейки.

По оценке Росстата, в Москве цены на бензин повысились на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%, а в целом удорожание топлива было зафиксировано в 71 центре субъектов РФ.

Добавим, что за отчетный период в стране было произведено 707,8 тыс. тонн автомобильного бензина (рост на 3,2% к предыдущей неделе). Кроме того, было выпущено 1 млн 367,2 тыс. тонн дизельного топлива (плюс 7,4%).

По инф. rosbalt.ru

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