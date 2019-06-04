Калининградский фонтан окрасился зеленым. Это шутка такая была

Полицейские нашли калининградцев, которые залили в фонтан у монумента «Мать-Россия» зеленый антифриз.

Как сообщили в УМВД, личности хулиганов установили благодаря камерам наружного наблюдения системы «Безопасный город». Оказалось, что это пара — 35-летний мужчина и его бывшая жена. Они пояснили, что хотели пошутить.

Пока неизвестно, как их накажут.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ