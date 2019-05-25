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Как снизить плату за отопление на треть?
Надежда Макеева, "Российская газета"   
25 Мая 2019 г.
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Жители 215 многоквартирных домов в разных муниципалитетах Подмосковья грядущей зимой станут платить за тепло на 30% меньше. В процессе капитального ремонта фасады их домов утеплят "Термолэндом", который не только красив и прост в обращении, но и существенно снижает теплозатраты.  Пишет «Российская газета».

Как снизить плату за отопление на треть?

Технологию "Термолэнд" в области впервые начали применять в прошлом году. Она проста: на фасадах ремонтируемых домов укрепляют инновационные панели, не позволяющие теплу просачиваться сквозь стены. Панели легкие, а значит, их можно безбоязненно ставить на дома с высоким износом или слабым фундаментом. Служит такая облицовка не менее 35 лет, и все это время внешний вид жилья остается неизменным - ни годы, ни снега с дождями не портят свежести стен, а грязь с фасада легко смывается коммунальными пылесосами. Панели не горят и даже не поддерживают горения. А еще их можно покрасить в яркий цвет - и дом будет выгодно выделяться на фоне серых собратьев.

Как рассказали "РГ" в областном Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, "Термолэнд" практически не имеет противопоказаний и годится как для панельных, так и для кирпичных домов. У этой технологии есть единственный минус - высокая цена. "Но если жители дома исправно платят взносы за капремонт в общий котел или набрали достаточную сумму на своем индивидуальном ремонтном счету, они могут на общем собрании собственников принять решение об утеплении дома "Термолэндом", - уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что в прошлом году по новой технологии удалось утеплить лишь 21 дом, но запросов от жителей становится все больше.

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