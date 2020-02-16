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Креветки — лучшие друзья мужского здоровья!
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2020 г.
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Ежедневное употребление креветок помогает привести в норму множество процессов в организме (а особенно здорово, если они еще и по карману - прим. МГ).

Назван продукт, необходимый для мужского здоровья

Богатые белком и аминокислотами морепродукты избавляют организм от холестериновых клеток и токсичных веществ, а также улучшают работу кровеносной системы.

Креветки активизируют процессы иммунной системы, что помогает повысить сопротивляемость организма к болезням.

Незаменим этот продукт и для мужского здоровья и улучшения потенции, так как является природным афродизиаком.

Женщины также найдут в креветках множество полезного, в том числе для состояния кожи, волос и ногтей. Кроме того, антиоксиданты восстанавливают все внутренние обменные процессы и предупреждает преждевременное старение организма.

А вот еще заголовки о неожиданных свойствах всем известных продуктов питания:

По инф. rosbalt.ru

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