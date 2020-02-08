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Диетологи рассказали, какие продукты нужно есть зимой

По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Морковь и шпинат необходимо включить в рацион в зимнее время года. Эти продукты укрепляют иммунную систему, заявила диетолог Ева-Мария фон Брух, сообщает издание Focus.

Диетолог назвала шесть продуктов, которые обязательно нужно есть зимой

Она составила список из шести продуктов, которые влияют на иммунитет человека и подверженность организма инфекциям. В списке — шпинат, который содержит витамин A и поддерживает здоровье слизистых оболочек, морковь, в состав которой входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное воздействие и поддерживающие иммунную систему человека. Также нужно есть рыбу, орехи и семена, капусту, в особенности красную, потому что она богата витаминами A, C и селеном. В рацион стоит включить и картофель — источник витамина С.

Не стоит злоупотреблять продуктами с высоким содержанием жиров, так как избыточный вес приводят к ухудшению иммунной функции организма, подчеркнула эксперт.

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