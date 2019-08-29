«Итальянская забастовка»: теперь повышения зарплат добиваются врачи в Карелии

Работники «скорой помощи» в Петрозаводске сообщили о намерении начать «итальянскую забастовку». Датой начала акции протеста назначено 15 сентября. (Медиков можно понять, ведь нужно бороться за свои права, и пример хирургов из Нижнего Тагила тут очень даже вдохновляет, но вот как бы только население не пострадало... ведь кто-то будет ждать врачей, а не дождется... прим. МГ.)

Об этом сообщил оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения Андрей Коновал.

Фельдшеры «скорой помощи» написали обращение на имя главного врача больницы Алексея Хейфеца, главы регионального минздрава Михаила Охлопкова, главы Карелии Алексея Парфенчикова, а также президента РФ Владимира Путина и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«Мы считаем, что зарплата среднего медперсонала и водителей станции скорой медпомощи должна быть не менее 100% от средней по региону на одну ставку», — говорится в обращении. В настоящее время средняя зарплата в республике Карелия по официальным данным Росстата составляет 41 тыс. 325 рублей.

Еще новости из Карелии: медработники республиканского перинатального центра обратились в прокуратуру с просьбой проверить снижения зарплат и угрозу понижений в должностях.

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Помимо коллективного обращения, профком «Действия» собрал около 40 индивидуальных заявлений сотрудников на отказ от работы по совместительству, которые будут официально переданы работодателю, если предложения медработников не будут услышаны.

«C 15 сентября фельдшера выездных бригад будут отказываться от работы в составе неполной бригады. Фельдшера выездных бригад и фельдшера по приему вызовов будут отказываться от внутреннего совместительства и переходят к работе на 1 ставку. Соответствующие заявления работодателю уже поданы. Водители будут отказываться работать в свои выходные дни», — говорится в обращении.

Помимо требований повысить зарплату на одну ставку, медики требуют увеличить количество бригад «скорой помощи», а также отказаться от планов перевода работников автохозяйства на аутсорсинг.

Понятно, что решение о проведении "итальянской забастовки" у врачей "скорой" зрело мне один день. Люди не могут жить на те зарплаты, которые им выдают, ведь они далеко от средних по региону. В профсоюзах врачей говорят прямо: отчеты чиновников о зарплатах медиков не соответствуют действительности. Это совсем не те "212% врачам и 118% фельдшерам", которых отчитываются на местах. Это зарплаты, которые средний медработник сможет заработать, трудясь только на 1,5 — 1,75 ставки. В середине лета, между тем, "итальянскую забастовку" проводили и врачи "скорой" в Орле. В других городах медики просто выходят на акции протеста, а кое-где и вовсе увольняются. Именно так поступили хирурги в Нижнем Тагиле. Они коллективно написали заявления о увольнении. История наделала немало шума, и в итоге врачам вроде бы удалось добиться своего. Им пообещали провести дополнительные выплаты и снять нагрузки в будущем. Хочется верить, что так оно и будет, в противном случае страдать будут простые люди, которые не могут своевременно получить помощь...

По инф. rosbalt.ru

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