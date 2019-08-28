Вокруг увольняющихся тагильских хирургов поднялся немалый шум. Будет ли толк?

Врачи из Нижнего Тагила объяснили о причинах массовых увольнений. В августе заявления об уходе написали шесть хирургов горбольницы № 1 на Вагонке, а в июле ушли три хирурга из Демидовской больницы.

Как рассказал АН «Между строк» один из уволившихся хирургов, в течение года из-за катастрофической нехватки кадров и отсутствия круглосуточной диагностики хирурги работали сутки через сутки. Всего было пять хирургов и 11-12 дежурств в месяц. Получалось, что хирург дежурил либо сутки через двое или даже сутки через сутки. «Перерабатывали, а платили так же, как и раньше. У меня выходило 60 тысяч рублей в месяц, это с учётом моих дежурств. Но при такой нагрузке ты эти деньги зарабатываешь себе просто на лечение», — пояснил хирург. Однако он подчеркнул, что деньги для него были не на первом месте, и ушел он из-за выгорания.

Кроме того, при такой нагрузке возрастает риск ошибок и становится значимой угроза уголовного преследования. «Мы уходим в операционную на 2—3 часа, наши пациенты остаются без присмотра, и в любой момент с ними может произойти всё что угодно. В нашей больнице за 6 лет ушли 8 хирургов, пришли где-то два человека, и такая ситуация сложилась не только в нашем отделении. Гастроэнтерология — большое отделение, где серьезные больные лежат, там работают всего 2 врача. Один из них при этом заведующий», — рассказал доктор.

Один из действующих врачей Демидовской больницы рассказал, что ситуация тяжелая: врачи измотаны, нет специалистов «вообще никаких», а руководство не содействует тому, чтоб они остались.

Также на мотивации врачей сказывается отсутствие оборудования для диагностики. «Диагностики никакой. Правый глаз — рентген, левый глаз — УЗИ, и две твои руки, — рассказывает другой действующий врач Демидовской больницы. — Вот и вся диагностика. Аппаратура на грани фантастики, она уже морально устарела, не то что технически. Когда поднялся бунт, нам привезли новые аппараты. Мы их распаковали и ахнули. На них ещё в 80—90-х годах работали. Мы можем ими пользоваться, но тогда и показатели выживаемости и выздоравливаемости будут тоже конца 80-х — 90-х годов. Их с госрезерва, наверное, привезли, при этом не все работают. Даже в районных больницах аппараты круче. К нам с периферии, с районных больниц привозят тяжелых больных. Но, получается, их безопаснее там лечить, чем сюда на плохой аппарат переводить».

Как пишет издание, из-за увольнений хирургов из Демидовской больницы изменилась маршрутизация пациентов. Тех, кому требуется экстренная, неотложная помощь, стали перенаправлять в отделения хирургии ЦГБ № 1 на Вагонке и № 4 на Тагилстрое. После этого все хирурги ЦГБ № 1 написали заявления об увольнении. Менее чем через две недели медучреждение намерены покинуть шесть специалистов двух хирургических отделений. Они недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

В областном Минздраве опасаются усугубления ситуации — когда волна увольнений пройдет в последней горбольнице хирургического профиля и тагильчанам больше некуда будет обратиться за получением неотложной помощи.

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Сейчас в Минздраве в срочном порядке решают, как можно предупредить увольнения хирургов из ЦГБ № 4 на Тагилстрое и обеспечить жителей города необходимой медицинской помощью. Рассматривается возможность отправки на плановые операции в Екатеринбург. В больнице на Тагилстрое часть свободных коек пришлось перепрофилировать на хирургию, пишет «Тагильский рабочий». Один из медиков, уволившихся из Демидовской больницы, пришёл на работу в «четвёрку». Главные врачи призывают пациентов не сеять панику раньше времени, а отдельных пользователей интернета не призывать других хирургов к увольнениям, так как это «сродни терроризму» и пострадать из-за этого может весь город.

В доктора просто так не попадают. Это одна из тех профессий, которую человек в основном выбирает раз и на всю жизнь. И какие же нужно было создать условия для работы, если врачи, люди, четко понимающие свое призвание, что они делают и зачем, бегут прочь от любимого дела и ничто их, к сожалению, не останавливает. Значит, не все так гладко в здравоохранении, как иногда преподносится.

Возникают и другие ситуации. Например, жители Владимира 12 августа проводили митинг в защиту местной больницы. Горожане вышли на акцию протеста, чтобы потребовать прекращения реорганизации этого учреждения. По мнению участников, из-за присоединения больницы микрорайона Оргтруда № 7 к горбольнице № 5 они могут лишиться доступной медицинской помощи. Проходила информация об «итальянской забастовке» в Орле, где в «скорой» работают на одну ставку. Иногда где-то людям не хватает лекарств.

По инф. rosbalt.ru

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