Протестные акции медиков: полярные мнения профсоюзного лидера и депутата Госдумы

Усталость медиков от переработок и низких зарплат начала выплескиваться в протест, считает оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Как рассказал профлидер, похоже, что власти этого еще не поняли.
«Коллективные выступления медработников время от времени происходят — где-то полустихийно, под влиянием эмоций, где-то более организованно. Например, в Нижнем Тагиле мы видим более спланированные действия врачей, которые выступили дружно и заранее предупредили о намерении уволиться. Активисты нашего профсоюза проводят „итальянские забастовки“ — работу по правилам. По этому пути, в основном, двигаются работники „скорой помощи“. В этом году протестовали медики Можайска, Пензы, Орла (мы об этом писали), Гагарина Смоленской области, Тольятти Самарской области, а вчера объявили о том, что готовы начать „итальянскую забастовку“ работники „скорой помощи“ Петрозаводска. Теперь уже и стационары хотят донести до властей всю остроту ситуации с помощью таких довольно жестких протестных акций», — сообщил Андрей Коновал.
Профлидер указал, что везде причиной становятся одни и те же, похожие проблемы. «Причина: низкие зарплаты и огромные перегрузки. Люди просто не выдерживают, и когда-то эта ситуация должна была накалиться. Годами мы, профсоюз, эксперты и сами медработники пытались донести эту информацию. Если зайти на интернет-форумы медиков, то мы увидим вал недовольства возмущенных людей. Долгое время это выливалось в какое-то „личное выкручивание“ из ситуации или выпуск пара в интернете. Но в последнее время мы видим готовность людей к коллективным действиям», — подчеркнул Коновал.
Высказывание депутата Госдумы, единоросса Алексея Балыбердина, который обвинил уволившихся нижнетагильских хирургов в саботаже, профлидер считает недопустимым.
«Этот единоросс должен был бы обвинить в саботаже собственную партию, мне кажется, потому у что этой партии большинство как в Госдуме, так и в региональных парламентах, и она занимает главенствующие позиции в исполнительной власти. Я считаю, именно на чиновниках и вот на таких депутатах лежит основная вина за недофинансирование наших госучреждений. По их вине там нищенские зарплаты, отсутствует заполняемость ставок. Не там Алексей Балыбердин ищет саботажников. Саботаж, действительно, по всей стране идет, но не рядовые медработники его организовали. Наоборот, они как раз пытаются переломить эту ситуацию, донести ее до высшего руководства страны и общества, что с этим тотальным саботажем 41-й статьи конституции надо заканчивать и обеспечить достойные условия работы медработникам, достойную медпомощь пациентам. А врачи в Нижнем Тагиле поступили очень интеллигентно, они за две недели предупредили, что собираются уволиться, и есть масса возможностей для чиновников, чтобы в эти две недели навести порядок с зарплатами и обеспечением нормальными условиями работы», — сказал Андрей Коновал.
Напомним, что в августе заявления об уходе написали шесть хирургов горбольницы № 1 в Нижнем Тагиле, а в июле ушли три хирурга из Демидовской больницы. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила, единоросс Алексей Балыбердин обвинил врачей, уволившихся из-за непосильной работы и несправедливой оплаты, в саботаже.
Стояние нашего здравоохранения, несомненно, вызывает тревогу. К примеру, в ряде российских территорий не хватает врачей-онкологов, здание фельдшерско-акушерского пункта в провинции может быть не приспособлено к холодам, не всегда медиков устраивают предлагаемые им условия труда и т.д. И медики, представляющие отрасль, конечно, злободневные вопросы должны поднимать и законными способами обращать на их внимание властей. Но со своей стороны и медперсонал обязан выполнять свою работу добросовестно, что, как показывает практика жизни, происходит далеко не всегда. Напомним:
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