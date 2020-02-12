Врач заявил о риске появления коронавируса у 80 процентов населения Земли

От 60 до 80% жителей земного шара могут заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV — от которого сейчас страдает материковый Китай. Такое шокирующее предсказание, как передает The Guardian, сделал ведущий гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян. Есть и другие свежие новости об этом этой инфекции.
Медик считает, что его прогноз может стать реальностью, если инфекцию, вызывающую пневмонию, не удастся локализовать. Пока абсолютное большинство заражений — более 40 тыс. случаев наблюдается в Китае. Новую болезнь, которая преодолела видовой порог и передалась от животного к человеку, выявили у жителей города Ухань, где проживают 11 млн человек. Сейчас этот огромный город изолирован, но Лян задается вопросом, сколько может продолжаться такой карантин.
Если меры, принятые китайскими властями, не помогут снять распространение болезни, каждый носитель вируса может заразить не меньше двух человек, что в конечном итоге приведет к инфицированию более половины людей на планете.
«Заразится ли от 60 до 80% населения Земли? Возможно, нет. Может быть, это будет идти волнообразно, а может, летальность коронавируса ослабнет», — отметил эксперт.
Жертвами 2019-nCoV стали уже больше тысячи человек, при этом 4 тыс. из зараженных (около 10%) выздоровели.
Лондонские эксперты в сфере медицины на прошлой неделе предсказали, что общее число зараженных не превысит полмиллиона человек.
Другой китайский эпидемиолог, сыгравший большую роль в борьбе с атипичной пневмонией в 2003 году, считает, что нынешняя эпидемия пойдет на спад уже в этом месяце. По словам Чжуна Наньшаня, «пик заболеваемости может наступить в середине или конце февраля, потом она достигнет плато, которое немного продлится, после чего показатели устремятся вниз», приводит его слова Reuters.
А вот другие свежие новости с фронта борьбы с коронавирусом:
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о сроках создания первой вакцины от китайского коронавируса, получившего название COVID-19. Прогноз получился неутешительный — лекарство может быть получено только через полтора года, несмотря на то, что число погибших уже превысило тысячу человек.
Председатель Китая Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Пекин полностью контролирует распространение болезни, которая поразила уже десятки стран мира. По его словам, Китай обладает всеми возможностями для победы над вирусом, после которой станет «еще более процветающим государством».
РФ поставила Китаю 2 млн медицинских масок и медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Груз доставлен в качестве гуманитарной помощи.
По последним данным, жертвами коронавируса стали 1113 человек. Число подтвержденных случаев инфицирования достигло 44,6 тыс. человек.
Мы подробно рассказываем обо всем, что касается распространения коронавируса. Напомним последние заголовки:
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