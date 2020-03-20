Инвалиды – такие же люди, как и все. И теперь это закреплено законом

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются штрафы за отказ предоставлять товары или оказывать услуги инвалидам, пожилым людям и детям.

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Такие изменения вносятся в статью 14.8 («Нарушение иных прав потребителей») Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Правительственная инициатива устанавливает штрафы за отказ пускать инвалидов в торговые центры, кафе или театры, а также за отказ в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья либо возрастом, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, отмечается, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно, административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

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По инф. Парламентской газеты

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