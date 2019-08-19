«Императрица» на отдыхе

Туристические приключения Ирины Аллегровой. Оказыватся, она любит порыбачить с Валерием Леонтьевым...

Ирина Аллегрова раньше каждое лето уезжала в отпуск на два месяца. Сейчас, когда «императрица» почти не гастролирует, отдыхать получается еще чаще. Звезда отдает предпочтение итальянским курортам, на одном из которых у нее есть собственный особняк.

Аллегрова уже семь лет не представляет своей жизни без итальянской Тосканы. Это место считается одним из самых элитных. Но Аллегровой денег на отдых не жалко. В Италии звезда не скучает. Певица экспериментирует на кухне, привнося в местные блюда русский колорит. Не забывает она и о развлечениях. Ирина обожает плавать на яхте.

Однажды с ней даже случился забавный инцидент. Певица вместе с внуком отправилась на прогулку на судне и неожиданно потеряла ориентир. По ошибке «императрица» въехала в частные владения. Тут же выбежали карабинеры. Аллегрова была в ужасе!

– Я попыталась объясниться на ломаном итальянском, – вспоминает Ирина Александровна. – Подключился внук, который знает в совершенстве английский.

Карабинеры делали вид, что не понимают певицу. Тогда звезда потребовала, чтобы ей дали поговорить с хозяином дома. Он вскоре появился и, увидев Аллегрову, едва не потерял дар речи. Оказалось, что хозяин дома – русский, который сразу узнал певицу и пригласил в гости.

С тех пор Аллегрова во время выхода в море старается вести себя более аккуратно. Кстати, певица в Италии обожает осматривать местные достопримечательности. Не так давно, например, она побывала в знаменитом доме Казановы и осталась от увиденного в полном восторге.

В Новой Зеландии общалась с колдуном

В 90-х Ирина Аллегрова побывала и в Новой Зеландии. Туда звезда отправилась не случайно. Аллегрова мечтала во второй раз стать мамой. Но забеременеть естественным путем никак не получалось. Ирине сообщили, что местный колдун может творить чудеса. Аллегрова приехала на прием и выполнила все, что требовал маг. К сожалению, сеанс не помог – второго ребенка Ирина Александровна не родила.

В Греции поила любимого компотом

Ирина Аллегрова стала одной из первых знаменитостей, которые открыли Грецию. Певица облюбовала остров Родос. Только предпочитала звезда останавливаться не в шумном центре, а на окраине.

– Я обожаю найти укромное местечко и ходить в шортиках, не краситься, – признавалась Ирина. – Тишина и покой!

На время отдыха певица снимала частную виллу. Аллегрова была в восторге от греков. Те очень напоминали ей русских. Надо отметить, что даже на отдыхе звезда продолжает заниматься своим хобби – кулинаротерапией. Так, однажды она приготовила сюрприз для своего тогдашнего мужа Игоря Капусты. Буквально через два дня после приезда в Грецию он неожиданно увидел ее ранним утром на кухне. Ирина решила удивить любимого и сварила ему компот из слив.

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В Америке рыбачила с Леонтьевым

Долгое время Ирина Александровна предпочитала отдыхать исключительно в Америке. В Майами у звезды была роскошная квартира с видом на океан. «Императрице» в США нравилось: ведь там она могла ходить по улицам и не бояться, что ее кто-то узнает.

Именно в этом городе певица отмечала все главные праздники своей жизни. Например, отметила 60-летний юбилей. На праздник артистка пригласила самых близких: Киркорова, Леонтьева... Не обошлось и без любимого композитора Виктора Чайки, который ей в свое время написал знаменитые «Транзит», «Угонщицу» и «Сквозняки». Виктор вспоминал, что стол накрывали угощениями из местного ресторана. Его владелица приехала к дому Аллегровой с тазиком оливье.

Во время одного из визитов в Америку с Аллегровой случился казус. К ней в гости заглянул Николай Басков. Пока Ирина готовила для него угощения, он упросил ее сфотографироваться на память. Кадр, где Ирина без макияжа и парика, облетел весь интернет.

Свободное время Аллегрова проводила на берегу океана. Например, несколько раз ее замечали с Валерием Леонтьевым на рыбалке. С певцом артистка дружна и по сей день.

По инф. sobesednik.ru

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