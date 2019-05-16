Игры с ружьём до добра не довели

В Рязани 10-летний мальчик погиб из-за неосторожного обращения с оружием его сверстника. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК РФ, трое школьников после уроков пришли домой к одному из мальчиков. Сын хозяина достал из сейфа отцовское ружье. В результате неосторожного обращения с оружием произошел выстрел, смертельно ранивший одного из детей.

Против владельца ружья возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека).

К сожалению, в последнее время оружие всё чаще попадает в руки подростков. Понятно, что игры с ним приводят к трагическим последствиям. Дети зачастую не умеют обращаться с пистолетом или ружьём и порой нажимают на курок, просто не рассчитав свои силы.

Трагедия в Рязани - уже не первая на этой неделе. 13 мая в республике Татарстан 17-летний подросток попытался взять в заложники учеников в гимназии № 7 в Казани. Вооруженный пистолетом и ножом 10-классник удерживал одноклассников в одном из кабинетов. На место выехали оперативники, которые задержали подростка. Выяснилось, что школьник был вооружен пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Назвать причины, по которым происходят такие убийства, очень сложно, считает семейный психотерапевт, руководитель академического совета образовательной программы «Системная семейная психотерапия» Департамента психологии НИУ ВШЭ Анна Варга. Бывает, ребенок агрессивен и не просчитывает последствия, бывают те, кому интересно проявить свою власть.

Важно отметить еще и то, что детство в современном мире практически исчезает. Мы ужасаемся детям с оружием, а они не видят большой разницы между собой и взрослым человеком. Сейчас дети часто не могут ответить на вопрос, чем они отличаются от взрослых. Наконец, нужно понимать, где дети берут оружие. В руках взрослых сделать так, чтобы они не находилось в лёгком доступе.

По инф. rosbalt.ru

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