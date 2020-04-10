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Игорь Николаев выписался из больницы и от души поблагодарил врачей
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2020 г.
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Певец и композитор Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. В своем Инстаграме он сообщил подписчикам, что поправился после перенесенной пневмонии, и поблагодарил врачей за заботу.

Игорь Николаев выписался из больницы и от души поблагодарил врачей


Певец сообщил, что в настоящее время находится дома. Он также дал совет приболевшим россиянам: «Не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены».

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ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! ПНЕВМОНИЯ отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Напомним, Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. Коронавирус у него не нашли.

По инф. rosbalt.ru

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