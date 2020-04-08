И вновь трагедии с детьми: один малыш курагой подавился, другая средство от блох выпила

СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)

Первая история разыгралась 4 апреля в квартире дома в поселке Лесной городок Московской области.

Мальчик подавился курагой и начал задыхаться. Родители вызвали ему «скорую» и попытались сами спасти сына. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Он скончался в результате асфиксии в результате закрытия дыхательных путей пищей.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Второй несчастный случай произошел 5 апреля в Москве. Ученица третьего класса выпила средство от блох. Врачи попытались спасти ей жизнь, но ребенок скончался в приемном отделении.

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По инф. rosbalt.ru

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