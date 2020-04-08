И вновь трагедии с детьми: один малыш курагой подавился, другая средство от блох выпила

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)
Первая история разыгралась 4 апреля в квартире дома в поселке Лесной городок Московской области.
Мальчик подавился курагой и начал задыхаться. Родители вызвали ему «скорую» и попытались сами спасти сына. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Он скончался в результате асфиксии в результате закрытия дыхательных путей пищей.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Второй несчастный случай произошел 5 апреля в Москве. Ученица третьего класса выпила средство от блох. Врачи попытались спасти ей жизнь, но ребенок скончался в приемном отделении.
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СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и замминистру экономического развития Сергею Галкину с просьбой разрешить отсрочить выплату компенсаций туристам до 2022 года. Об этом говорится на сайте ассоциации.
В Италии задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу. Фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези. (Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Люди рисковали жизнью ради игры в карты, при этом устраивали мастерскую конспирацию! - прим. МГ.)
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
«Королева бюджета», «мадам Арбидол» – эффектная блондинка Татьяна Голикова при любом составе правительства на виду и на слуху. Когда бюджет трещал по швам, Голикова работала в Минфине и, как говорят, знала основные цифры назубок. Когда по миру разошелся коронавирус, вице-премьеру в юбке пришлось бороться и с этой напастью. Выяснилось, что стойкий характер у будущей чиновницы был с самого детства.
В Латвии, с целью минимизировать распространение коронавируса, закрыли все наземные игорные заведения и даже приостановили работу онлайн-сегмента. Лицензии игорных операторов временно прекратили своё действие. Один из крупных гемблинг-операторов — Enlabs высказал своё мнение о запрете азартных игр через интернет. По мнению Георгия Устинова — исполнительного директора и президента Enlabs, правительство стремится обезопасить население от необдуманных финансовых трат, но на самом деле это приведет к активизации теневого сегмента, который по-прежнему будет предоставлять гемблинг-услуги.
Учиться нужно постоянно, ибо такова жизнь. Она постоянно подбрасывает новые задачи, заставляя развиваться, расти, расширять горизонты. Даже карантин не в силах помешать учёбе – напротив, он дарит возможность пройти образовательную программу в интернете или узнать, как можно поступить в настоящий, традиционный вуз. Когда-нибудь – надеемся, скоро – режим изоляции будет отменён, и двери институтов и университетов вновь откроют свои двери. Кстати, а что если пройти обучение в Чехии? Бесплатно.
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