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И снова "бес в ребро": пожилой дядька изнасиловал девочку-подростка
По инф. rosbalt.ru   
11 Мая 2019 г.
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60-летний педофил изнасиловал ребенка в Луге Ленинградской области. Как сообщают следственные органы, мужчина объявлен в розыск.

60-летний педофил изнасиловал ребенка в Луге Ленинградской области.

В полицию обратилась 53-летняя мать девочки. Она сообщила, что 9 мая 60-летний мужчина, находясь в своей квартире в городе Луге, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По инф. rosbalt.ru

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