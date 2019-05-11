И снова "бес в ребро": пожилой дядька изнасиловал девочку-подростка

60-летний педофил изнасиловал ребенка в Луге Ленинградской области. Как сообщают следственные органы, мужчина объявлен в розыск.

В полицию обратилась 53-летняя мать девочки. Она сообщила, что 9 мая 60-летний мужчина, находясь в своей квартире в городе Луге, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ