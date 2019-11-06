И мать без сердца, и опекун не лучше: ребенку не давали еду и избивали

В соцсетях Дальнего Востока появилось видео, на котором женщина издевается и бьет маленького мальчика, просящего еду. Как оказалось, мать ребенка лишили родительских прав, а дядя-опекун его избивал, пишет «Кам24».

На видео женщина сидит за столом с водкой и закуской. Стоящий рядом маленький мальчик плачет и просит еду. Женщина разговаривает с ним на повышенных тонах, материт и бьет его.

Ролик был снять весной-летом текущего года в камчатском городе Елизово.

Ребенку на видео три года. Его мать лишили родительских прав. На протяжении двух лет, с августа 2017 года, мальчик жил у своего дяди — официального опекуна. Но тот не раз избивал ребенка. В октябре следственный комитет возбудил в отношении опекуна уголовные дела ст. 117 (истязание) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Инцидент, который оказался запечатлен на видео, произошел в опекунской квартире. Пьяная женщина — супруга дяди-опекуна. В отношении нее проводится доследственная проверка. Мальчик находится во временной семье.

В погоне за опекунскими иногда детей берут к себе в семью абсолютно не те люди. Они не способны окружить ребенка заботой, добротой, теплом и лаской. Вот и здесь несчастный малыш оказался в подобной ситуации. Всего три года жизни, а уже столько испытаний выпало на долю маленького человечка. И предательство, и жестокое обращение... Органам опеки повнимательнее бы стоило относиться к выбору опекунов. Ведь все основы будущей жизни закладываются в детстве. Что вынесет из своего ужасного прошлого этот малыш? Что будет нести он сам дальше и передаст потом своим детям? Хоть бы забыл наглухо все то, что с ним происходило...

О жестоком обращении с детьми сайт «Мои года» пишет очень часто. И здесь тоже можно прочитать несколько грустных историй:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ