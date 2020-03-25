Группа «Metallica» из-за коронавируса «ушла в Сеть»

Участники группы «Metallica» заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов «Metallica Mondays». Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.

- Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays, - рассказали музыканты из «Metallica».

По инф. argumenti.ru

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