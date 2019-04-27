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Грецкий орех полезен для вашего веса!
По инф. rosbalt.ru   
27 Апреля 2019 г.
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Грецкие орехи влияют на мозг и помогают сбрасывать лишний вес. К такому выводу пришли американские ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center, передает портал Faktom.

 

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев с ожирением. Их попросили употреблять смузи, содержащий 48 граммов грецких орехов в течение 5 дней. Через месяц ученые повторили этот же эксперимент с теми же испытуемыми. При этом с помощью МРТ им измеряли активность головного мозга.

Выяснилось, что в результате ореховой терапии электрическая активность в участках мозга выросла, люди лучше чувствовали насыщение и быстрее заканчивали есть. Они меньше хотели есть, что в конечном итоге способствовало похудению.

По инф. rosbalt.ru

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