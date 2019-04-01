Медики: грецкий орех помогает в борьбе с раком!

Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы, так как способны подавлять рост опухолевых клеток и убивать их. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла.

Исследователи провели эксперимент. Они отобрали женщин с новообразованиями в молочной железе, разделили их на две группы. Члены одной группы ели 60 граммов грецких орехов в день в течение двух недель, члены другой — нет.

Результаты подтвердили гипотезу ученых — употребление орехов значительно изменило экспрессию генов, замедлило рост опухоли и уменьшило риск развития заболевания.

Эксперты результатами довольны, но для клинического подтверждения выводов планируют провести дополнительные исследования.

По инф. rosbalt.ru

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