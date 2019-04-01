ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Медики: грецкий орех помогает в борьбе с раком!
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы, так как способны подавлять рост опухолевых клеток и убивать их. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла.

Медики: грецкий орех помогает в борьбе с раком!

Исследователи провели эксперимент. Они отобрали женщин с новообразованиями в молочной железе, разделили их на две группы. Члены одной группы ели 60 граммов грецких орехов в день в течение двух недель, члены другой — нет.

Результаты подтвердили гипотезу ученых — употребление орехов значительно изменило экспрессию генов, замедлило рост опухоли и уменьшило риск развития заболевания.

Эксперты результатами довольны, но для клинического подтверждения выводов планируют провести дополнительные исследования.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 