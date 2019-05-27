Государство вроде собирается погасить часть ипотеки для многодетных

Каждая российская семья, в которой с начала этого года появился на свет третий или последующий ребёнок, сможет получить 450 тысяч рублей от государства на погашение жилищного кредита. Законопроект, который введёт такую меру поддержки, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на этой неделе. Ваши дети-внуки - не из числа возможных получателей? Пусть держат пальцы крестом...

Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина, над ним работала группа сенаторов и депутатов из всех фракций во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Важно, что данные выплаты не будут облагаться налогом, подчёркивают авторы проекта. Закон будет иметь обратную силу, то есть компенсацию получат все семьи, в которых третий и последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года, подчёркивал спикер Госдумы.

По оценкам экспертов, потенциальными получателями этих выплат могут стать около 20 тысяч семей в год, что составляет около двух процентов от общего числа потенциальных получателей ипотеки.

По инф. pnp.ru

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