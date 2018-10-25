Глава СПЧ шокирован: о нарушениях своих прав заявляют более половины граждан России

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что потрясен последними данными социологов, согласно которым более половины россиян заявляют о нарушении их фундаментальных прав. Его слова приводит «Интерфакс».

«В 2016 году на вопрос, какие из ваших прав и свобод нарушались в текущем году 45% опрошенных сказали, что никакие, в 2017 году уже не 45%, а 50 — хорошо, значит, права не нарушаются. И наконец, в этом году, в 2018-м, в сентябре месяце таких оказалось только 42%. Мы скатились с 50 до 42», — привел данные Федотов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

«Я их только сегодня увидел. Честно вам могу сказать, они меня потрясли, и я считаю, что нам нужно с ними очень серьезно разбираться», — добавил он.

Ранее в ходе парламентских слушаний Москалькова рассказала, что данным Фонда общественного мнения (ФОМ), «только 35% россиян оценивают уровень соблюдения прав граждан как хороший, 52% оценивают как плохой».

Федотов предложил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой вместе проанализировать и те, и другие данные.

По инф. rosbalt.ru

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