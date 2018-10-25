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Глава СПЧ шокирован: о нарушениях своих прав заявляют более половины граждан России
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что потрясен последними данными социологов, согласно которым более половины россиян заявляют о нарушении их фундаментальных прав. Его слова приводит «Интерфакс».

«В 2016 году на вопрос, какие из ваших прав и свобод нарушались в текущем году 45% опрошенных сказали, что никакие, в 2017 году уже не 45%, а 50 — хорошо, значит, права не нарушаются. И наконец, в этом году, в 2018-м, в сентябре месяце таких оказалось только 42%. Мы скатились с 50 до 42», — привел данные Федотов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

«Я их только сегодня увидел. Честно вам могу сказать, они меня потрясли, и я считаю, что нам нужно с ними очень серьезно разбираться», — добавил он.

Ранее в ходе парламентских слушаний Москалькова рассказала, что данным Фонда общественного мнения (ФОМ), «только 35% россиян оценивают уровень соблюдения прав граждан как хороший, 52% оценивают как плохой».

Федотов предложил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой вместе проанализировать и те, и другие данные.

По инф. rosbalt.ru

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