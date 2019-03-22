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Глава Дагестана обнаружил в республике уйму получателей пенсий по "фиктивной инвалидности"
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что массовые проверки выявили в республике 6 тысяч человек, которые не по праву получали пенсии по инвалидности.

«Это позволило нам сэкономить более 700 млн рублей» — сказал Владимир Васильев, слова которого приводит «Черновик».

Сказал он и о нарушениях по линии ФОМС. «Представляете, себестоимость шприца 6 рублей, а они умудрялись закупать их по 90 рублей. Вот откуда эти особняки и дворцы» — отметил Васильев.

Напомним, что в сентябре был арестован брат экс-главы республики, депутат местного парламента Раджаб Абдулатипов — его подозревают в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам за взятки.

По инф. rosbalt.ru

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