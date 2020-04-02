ГКБ им. Спасокукоцкого откроет свои двери для пациентов с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, который сейчас перепрофилируют в коронавирусный стационар, и поручил ускорить его открытие.
По словам градоначальника, в столице создают не просто дополнительные места для больных, а полноценные реанимационные койки с диагностическим оборудованием и кислородом, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Сейчас в шестом корпусе больницы проводят перепланировку помещений, чтобы разместить как можно больше палат, проводят кислород в палаты реанимации и интенсивной терапии, где будут лежать тяжелые больные.
Корпус делят на «чистые» и «грязные» зоны, устанавливают дополнительные санитарно-пропускные шлюзы, чтобы не допустить распространения инфекции. Устанавливают душевые для персонала.
В результате, количество больничных коек планируют увеличить с 225 до 328, создать дополнительно 24 реанимационных койки. При необходимости количество коек готовы увеличить до 450, подчеркнули в мэрии.
Также в корпусе установят компьютерный томограф для диагностики пневмонии. Первые три этажа планируют подготовить к 6 апреля, остальные четыре — к 14 апреля. После этого туда можно будет госпитализировать москвичей с подозрениями на коронавирус или с уже подтвержденным диагнозом. В каждой палате будет свой туалет, душ и раковина, система обеззараживания помещений. Пациентов обеспечат бесплатным Wi-Fi и специализированным пятиразовым питанием, которое будут доставлять в специальных термобоксах и разогревать на месте.
В новом коронавирусном стационаре на базе ГКБ имени Спасокукоцкого будут работать 87 врачей и 135 медсестер. В штате будут высококлассные терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, инфекционисты и эпидемиологи.
По словам Собянина, пациентов с подозрением на коронавирус принимают уже восемь городских больниц. Развертывание специализированных стационаров идет максимально возможными темпами.
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