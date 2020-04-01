Дерипаска дал иркутянам денег на три инфекционные больницы

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
В ближайшее время на деньги бизнесмена построят больницы в Братске и Тайшете. Они будут рассчитаны на 30 мест каждая. В Шелехове построят медучреждение, где смогут разместить 100 человек с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.
В больницах установят «биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией». Через специальные рукава медики смогут осматривать пациентов и при этом не заходить внутрь бокса.
Также Дерипаска передаст в Тайшет, Братск и Шелехов три реанимобиля.
В Иркутской области зарегистрировали два случая заражения COVID-19. Всего по данным на вечер 1 апреля в России обнаружили 2780 случаев коронавируса, 27 человек умерли из-за инфекции, 199 пациентов смогли выздороветь.
Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что его благотворительная организация пожертвует 1 млрд рублей для некоммерческих организаций (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам в условиях коронавируса.
Возведением инфекционных центров в России также займется Минобороны. До середины мая силами военных в разных регионах России появятся 16 медучреждений.
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Сотрудники следственного комитета по Москве начали проверять высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм. Священнослужитель называл гражданских жен «бесплатными проститутками».
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.
Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
Затронувшие всю нашу планету тревожные события не отменили теплых человеческих отношений. Не для всех, но для многих из нас эти дни стали поводом вырваться из ежедневной круговерти, собраться вместе и ощутить в полной мере, как мы необходимы друг другу, как важна для нас жизнь близкого человека. Давайте дарить подарки своим родным и любимым, не дожидаясь торжественных дат! Ведь нынешние треволнения закончатся, а душевное тепло и поддержка останутся с нами – хотелось бы верить, что навсегда.
Пожилой возраст – не немощность и беспомощность в обязательном порядке. Если человек настроен быть активным и бодрым и хочет прожить долго, пенсионный период может стать очень плодотворным временем для поддержания здоровья и даже от разных приобретенных ранее недугов.
В России усиливаются меры борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые предусматривают ведение режима самоизоляции и ограничение на прогулки. Эксперты Российской кинологической федерации разработали ряд рекомендаций по выгулу и уходу за собаками.
С 3 апреля Минкомсвязи, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД должны будут сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Ранее власти также обещали уведомлять по СМС о контактах с инфицированными.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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