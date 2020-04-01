Дерипаска дал иркутянам денег на три инфекционные больницы

Бизнесмен Олег Дерипаска выделил деньги на строительство в Иркутской области трех инфекционных больниц для лечения пациентов с COVID-19.

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В ближайшее время на деньги бизнесмена построят больницы в Братске и Тайшете. Они будут рассчитаны на 30 мест каждая. В Шелехове построят медучреждение, где смогут разместить 100 человек с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

В больницах установят «биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией». Через специальные рукава медики смогут осматривать пациентов и при этом не заходить внутрь бокса.

Также Дерипаска передаст в Тайшет, Братск и Шелехов три реанимобиля.

В Иркутской области зарегистрировали два случая заражения COVID-19. Всего по данным на вечер 1 апреля в России обнаружили 2780 случаев коронавируса, 27 человек умерли из-за инфекции, 199 пациентов смогли выздороветь.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что его благотворительная организация пожертвует 1 млрд рублей для некоммерческих организаций (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам в условиях коронавируса.

Возведением инфекционных центров в России также займется Минобороны. До середины мая силами военных в разных регионах России появятся 16 медучреждений.

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Polit.ru

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