Где терпимей всего относятся к пожилым работникам? В промышленности!

Каждое второе промышленное предприятие готово отдать вакансию работнику пенсионного возраста. Это рекорд среди работодателей, сообщили в Superjob со ссылкой на результаты исследования сервиса.

«Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — «соответствие квалификационным требованиям»», — цитирует сообщение компании RNS.

По данным Superjob, реже всего (22%) принимают на работу пенсионеров компании в сфере информационных технологий.

Сервис также сообщил, что отношение к соискателям пенсионного возраста зависит от размеров компании: их рассматривают на общих основаниях 35% компаний малого бизнеса и 50% предприятий со штатной численностью от 1000 человек.

В целом, 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, 36% компаний могут принять или нет на работу пенсионера в зависимости от его квалификации и состояния здоровья. 26% работодателей не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предупредила о сложностях поиска работы для предпенсионеров из-за введения уголовной ответственности за их увольнение.

Наш портал для пенсионеров (и предпенсионеров!) много пишет о проблеме работы для пожилых. Когда принималась прошлогодняя пенсионная реформа , власти уверяли нас, что с работой для людей старшего возраста проблем не будет (собственно, им мало кто верил). Нужно и дальше вcем заинтересованным людям бить в набат по поводу создавшейся несправедливости!

, власти уверяли нас, что с работой для людей старшего возраста проблем не будет (собственно, им мало кто верил). Нужно и дальше вcем заинтересованным людям бить в набат по поводу создавшейся несправедливости! А если рассуждать прагматически - то тем, кто привык бороться за свою судьбу сам, остается лишь одно: "мониторить рынок", искать где возможно подзаработать, а если уж повезло найти или сохранить рабочее место - то держаться за него как можно упорней.

Polit.ru

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