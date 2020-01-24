Галкин и Пугачёва против вырубки леса рядом с их замком в деревне Грязь

На месте лесного массива, расположенного вблизи замка, где живут Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети, могут построить многоэтажные жилые дома.

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О возможной вырубке леса под строительство многоэтажек рассказала журналистам жительница Синьково Иветта Царева. По ее словам, леса вокруг деревни были переданы по лесной амнистии новому собственнику, который планирует перепродажу. После этого там якобы построят высотки.



Издание отмечает, что известный юморист и его соседи по деревням Грязь, Липки и Синьково уже начали выступать против застройки.



Напомним, что звездная пара живет в шестиэтажном доме в деревне Грязь, площадь которого составляет 2300 кв. м. В замке Пугачевой и Галкина есть подземная парковка, плавательный бассейн и семейный театр со сценой.

По инф. rosbalt.ru

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