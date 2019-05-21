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"Гаишники" предлагают конфисковывать автомобили у пьяных водителей. Поддержим?
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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В МВД выступили с инициативой о конфискации у пьяных водителей их автомобилей. Предложения уже направлены в правительство РФ, сообщает РИА Новости. Еще одно предложение МВД — ужесточить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

"Гаишники" предлагают конфисковывать автомобили у пьяных водителей. Поддержим?

Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, а в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

По инф. rosbalt.ru

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