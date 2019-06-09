Физкультура до больницы доведет?

В одной из петербургских школ из-за сбоя электронного дневника произошел конфликт между учителем физкультуры и родителями ученицы.

К уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой обратилась мама 8-классницы. Она рассказала, что у ее дочери из-за состояния здоровья освобождение от уроков физкультуры. Для того чтобы получить аттестацию по этому предмету, девочка пишет рефераты и помогает педагогу на уроках.

По словам мамы, на последнем в четверти уроке преподаватель заявил школьнице, что не может аттестовать ее, так как не хватает одной оценки. Для исправления ситуации учитель предложил написать еще один реферат.

Девочка была уверена, что оценок для аттестации у нее достаточно, и, как заявила мама, расстроилась из-за несправедливого к ней отношения. На следующий день на контрольной по геометрии ребенку стало плохо, ее увезли в больницу. Причем, по заверению мамы, идти дочь самостоятельно не могла из-за сильной боли в ногах. В отделении неврологии школьница провела почти неделю.

Светлана Агапитова связалась со школой, где ей объяснили, что произошел технический сбой в электронном дневнике. Из-за этого учитель физкультуры не смог получить корректные данные о количестве оценок у девочки. В администрации школы заверили, что готовы принести свои извинения семье ребенка, однако мама не захотела прийти в школу.

После выписки из больницы девочка благополучно завершила учебный год, по физкультуре ей поставили «четверку».

К сожалению, российская школа не избавлена от многих грехов современного общества: бюрократизация взамен эффективности, бездушие вместо чувства "второго дома"... Только не нужно обращать эти обвинения на всю систему среднего образования огульно, надо разбираться с каждым конкретным эпизодом - именно поэтому нельзя оставлять без внимания каждый подобный скандал!

По инф. rosbalt.ru

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