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Этикет в соцсетях: депутата заставили извиниться за оскорбление в «Одноклассниках»

Polit.ru   
23 Мая 2019 г.
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Ивановский областной комитет партии КПРФ обязал депутата фракции Юлию Тимофееву извиниться за оскорбления, которые она нанесла одному из своих подписчиков соцсети «Одноклассники». (Эта социальная сеть очень популярна у наших пожилых читателей. Читать «Мои года» в «Одноклассниках» можно в нашей группе). Кроме того, женщине вынесли предупреждение.

Этикет в соцсетях: депутата заставили извиниться за оскорбление коллеги в «Одноклассниках»

«Для фракции это финальное решение. Как будет действовать партийное руководство, я сказать не могу», — уточнил он. По его словам, Тимофеева уже принесла извинения своему оппоненту — бывшему члену КПРФ Алексею Огурцову, передает РБК со ссылкой на первого секретаря обкома Александра Бойкова.

Примечательно, что Огурцов ранее сам был исключен из рядов партии за оскорбительные высказывания в социальных сетях.

Тимофеева нецензурно ответила на комментарий бывшего однопартийца по поводу ее критики в адрес главы города. Она также назвала мужчину «беспомощным, бесполезным и ущербным трусом».

«С электоратом так же общаетесь, полагаю?» — ответил депутату Огурцов.

Бойков подчеркнул, что бывшему члену КПРФ «тоже стоило бы извиниться, учитывая то, что он писал и какие высказывания употреблял в отношении товарищей».

Огурцов рассказал РБК, что не принимает извинений от Тимофеевой. «Она передо мной не извинилась, а ее извинения в этом посте я прочитать не могу, так как заблокирован автором. Я считаю, что я извиняться не должен <...> В качестве финала этой истории меня удовлетворила бы ситуация, в которой все областное отделение КПРФ просто распустили бы», — заявил мужчина.

  • К сожалению, чиновники-депутаты позволяют себе скандальные высказывания в общении с людьми довольно часто. В этом году подобный случай произошёл и в Волгоградской области, где депутат областного парламента Гасан Набиев, оскорбил тружеников с низкой пенсией. Мужчину за это исключили из партии «Единая Россия».

Ивановский обком КПРФ, в свою очередь, пока решил не исключать Юлию Тимофееву из партии, ограничившись предупреждением. Как будет дальше вести себя женщина — покажет время. В любом случае похвально, что руководство партии не отнеслось к ситуации спустя рукава.

Polit.ru

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