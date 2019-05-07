Оленевод из поселка Багдарин Бурятии Ольга Мордонова возрождает оленеводство в своем районе. О 55-летней женщине рассказали в проекте «Гордость России», где она стала героем дня накануне, 1 мая. По словам Ольги Мордоновой, у ее отца и семьи мужа в свое время было огромное поголовье оленей – почти две тысячи голов. Однако в 80 - 90-х годах число оленей резко упало, и от многочисленного стада в итоге осталось голов 30. Тогда и поняли, что масштабы катастрофы велики и грозят полной потерей оленей, поэтому решили возрождать оленеводство в своем Баунтовском районе, пишет Восток-Телеинформ.

- Как мы начали заниматься оленеводством? У меня родители – оленеводы, у мужа тоже. Можно сказать, что мы родились и выросли с оленями. Но в 80-х годах олени почти исчезли. Оленеводство стало считаться нерентабельным. Хотя олени всю жизнь помогали нам, северным народам, выжить. В тяжелые времена мы забивали их на мясо, чтобы обменять на продукты, дизтопливо. В 90-е годы денег как таковых нигде не было и олени очень нас выручали, - рассказала Ольга Мордонова.

Она отметила, что они понимали: если не будет оленей, не будет и эвенков, ведь оленеводство – это основное занятие коренных народов Севера. Помощь ей с мужем предложили из Забайкальского горнорудного предприятия, которые помогли с увеличением поголовья. «Основная наша проблема – это волки. Когда запретили травить волков, стало сложнее сохранять приплод. Пытаемся бороться с ними всеми возможными способами», - отметила оленевод.

Работа очень сложная, около пяти часов утра надо вставать и идти с оленями в лес, где они целый день пасутся. На ночь оленей загоняют в ограду, чтобы спасти от волков. Утром все по новой. «Мороз ли 50 градусов, дождь или гроза, ветер или снег, все равно с оленями ходим на пастбище. Не каждый выдерживает такой ритм жизни, это тяжело», - подчеркнула женщина.

Поэтому на сейчас на ферме работать некому. «Мы с мужем старые, дети у нас все пошли работать по артелям золотарями. Сыновья помогают по мере возможности, но уже на оленьи фермы не стремятся, работать с оленями не хотят. В лесу школы, садика нет, а детей надо учить, сейчас же компьютерный век. Работников, помощников очень сложно найти, временно люди приезжают работать и уезжают через некоторое время. Нам тяжело уже самим этим заниматься. Мне 56 будет. Мужу – 61. У нас молодые ребята поработать приезжали, месяц-два продюжат и все, устают. Один помощник к нам приехал, так он брал палки и в оленей кидал, одному глаз повредил, другой самке – лопатку, она хромала. Надо, чтобы как-то жалость к оленям была, любовь у помощников», - подчеркнула женщина.

Об оленях она рассказывает с теплотой, отметив, что олень – очень умное и благородное животное. «Он человека даже по голосу может узнать. И в стаде у них отношения такие же, как у людей. Бывает, что молодая важенка отелится и, как и люди, может бросить своего ребенка, убежать. У нас в стаде был даже олень гермафродит, у них все как в человеческом обществе, даже физиологические особенности. Сейчас олени тоже современными становятся, комбикорм едят, картошку могут скушать, некоторые даже шоколадки едят. У каждого оленя свое лицо. У одного нос как у поросенка, другая настоящая топ-модель. Все разные, нет одинаковых», - поделилась Ольга Мордонова.

Сейчас в планах семьи Мордоновых увеличить поголовье до 500 голов, а также решить вопрос с жильем. «Мы постоянно с мужем живем в лесу, с оленями, выезжаем в деревню к детям не часто. Под старость лет все равно определяться надо. Хотя я-то, по-моему, так и буду с оленями до самой смерти, пока ноги ходят, потому что не на кого оставить это дело, некому приходить к нам на смену, вот это меня волнует больше всего. Смены нет нам, и это печально», - сказала оленевод.

По инф. Восток-Телеинформа

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