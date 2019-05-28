Эпохальное видео: ребенок на качелях — на фоне жуткого пожара

В Ноябрьске (это на севере России) 25 мая произошел пожар — сгорел двухэтажный дом, пострадала машина, припаркованная рядом. Но главным событием стал не сам пожар, а снятое на месте ЧП видео. Дело в том, что неподалеку от горевшего дома находится детская площадка. Посмотрите, как ребенок беззаботно качается, пока рядом происходит кошмар. Он не обращает никакого внимания на пепелище.

В соцсетях шутят, что на самом деле «горит школа», а «детство не отменит даже пожар». А кое-кто отмечает, мол, «хорошо, что не пожарный катается».

Чуть позже после появления видео в соцсетях, родственники мальчика рассказали, что ребенку 9 лет. В тот день он гулял с друзьями и захотел покачаться на качелях. «Он просто захотел покачаться», — цитирует родственника «URA.RU». По словам собеседника агентства, мальчик не из боязливых, а внезапная известность ему не мешает.

По инф. rosbalt.ru

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