Эксперт — о том, чего "не видит" Кремль: средств диагностики ВИЧ не хватает!

В текущем году в российских регионах продолжают наблюдаться перебои с поставками препаратов для лечения ВИЧ, рассказала представительница движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина. Сообщения об этом регулярно приходят на адрес сайта «Перебои.ру». Напомним, что тема приобретает особо скандальное звучание потому, что накануне из Кремля раздался голос: там не считают, что в стране есть проблемы с обеспечением россиян жизненно важными и дорогостоящими лекарствами.

«С начала года поступило около 200 сообщений о перебоях. В регионах наблюдается дефицит ряда АРВ-препаратов, из-за чего меняют схемы лечения без медицинских показаний. Сообщается о выдаче препаратов на короткий срок, на месяц, из-за чего пациентам приходится ездить за ними каждый месяц, а это трудно тем, кто живет в отдаленных районах. Сообщают об отказах в выдаче некоторых препаратов, из-за чего пациент вынужден переходить на неполную схему или вообще оставаться без терапии. Помимо проблем с поставками АРВ-препаратов, есть проблемы со средствами диагностики, которые необходимы, чтобы узнать эффективность лечения ВИЧ-инфекции. В некоторых регионах ситуация критичная», — рассказал Юлия Верещагина.

Общественница уточнила, что сигналы о перебоях не говорят об истинных масштабах проблем: пациентское сообщество активно только там, где люди знают о своих правах. В то же время в каком-то регионе могут быть серьезные проблемы, но люди не знают о своих правах или их болезнь «стигматизирована», и люди боятся о ней говорить.

«Перебои есть даже в таких регионах, где есть собственные бюджеты на эти цели. Что же говорить о регионах, где не выделяются бюджеты?.. А в Минздраве в принципе не говорят публично о проблемах в лечении ВИЧ-инфекции. 2017 год был рекордным по количеству перебоев, и даже тогда мы не помним, чтобы Минздрав публично говорил об этом, хотя и подтверждал проблемы в своих ответах», — отметила Юлия Верещагина.

Вообще же о ситуации с лекарствами (не только из т.н. "списка ЖВНЛП") - на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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