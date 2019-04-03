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Большая политика и таблетки: Минздрав готовит "военный" план импортозамещения лекарств
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2019 г.
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Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, в котором отводится место обеспечению лекарствами на случай политических конфликтов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Большая политика и таблетки: Минздрав готовит "военный" план импортозамещения лекарств

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Один из сценариев — целевой — предусматривает государственную поддержку бизнеса в создании конкурентоспособной фармацевтической отрасли.

При инерционном сценарии планируется «обеспечение минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий» для лекарственной безопасности страны в случае политических конфликтов и санкций в отношении поставок сырья, расходных материалов и оборудования, «непоследовательной и краткосрочной политики регулирования фармацевтической отрасли и в целом системы здравоохранения».

Ранее глава министерства Вероника Скворцова отмечала, что около 70% лекарственных препаратов на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. Говорилось о том, что подготовлен план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года. Это позволит довести процент взаимозаменяемости до максимум 60-70% с учетом наличия международного опыта. Сейчас только 16% лекарств могут быть признаны взаимозаменяемыми, добавила Скворцова.

По инф. rosbalt.ru

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